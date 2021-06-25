В Ужгороде ветка одного из деревьев, растущих вблизи кафе, упала на посетителей. Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Виталий Глагола.

По его словам, в результате инцидента никто не погиб, однако травмы средней тяжести получили несколько человек, их немедленно госпитализировали.

К счастью все остались живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство состоялась синяками и царапинами.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг вечером 24 июня в 22:40 на набережной Независимости. Момент падения ветки на людей попал на камеры видеонаблюдения.

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Кроме того, во Львове на улице Левандовской маршрутное такси на скорости врезалось в дерево. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице, правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

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