В Ужгороде дерево упало на посетителей кафе (видео) [ Редактировать ]
В Ужгороде ветка одного из деревьев, растущих вблизи кафе, упала на посетителей. Об этом на своем Telegram-канале написал журналист Виталий Глагола.
По его словам, в результате инцидента никто не погиб, однако травмы средней тяжести получили несколько человек, их немедленно госпитализировали.
К счастью все остались живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство состоялась синяками и царапинами.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг вечером 24 июня в 22:40 на набережной Независимости. Момент падения ветки на людей попал на камеры видеонаблюдения.
Читайте также, в Харькове, в одном из парков в центре города, 10-летнюю девочку едва не убило дерево. Девочку доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника, состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Кроме того, во Львове на улице Левандовской маршрутное такси на скорости врезалось в дерево. Пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице, правоохранители в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.
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