По итогам первого квартала уровень безработицы среди трудоспособных украинцев по методологии Международной организации труда достиг 10,9%, что является худшим показателем за последние два десятилетия, в которые публиковалась соответствующая квартальная статистика. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, даже в ходе двух гораздо более глубоких экономических кризисов – 2008-09 и 2014-15 годов – ситуация с занятостью и рабочими местами была лучше, чем сегодня.

Политик привел данные, согласно которым в первом квартале 2021 года безработными были 1,8 млн человек, причем рост против аналогичного периода 2020 года среди населения в возрасте 15-70 лет составил 1,9% или 257 тысяч человек. При этом занятость в данной возрастной группе сократилась более чем на 1,067 млн человек – до 15,423 млн человек, что является худшим абсолютным показателем занятости за все время независимости Украины.

"Более 250 тысяч новых безработных за год и сокращение занятости на более чем 1 млн человек вместо создания обещанных 500 тысяч рабочих мест – это реальный результат работы нынешнего правительства", – заявил он.

Причинами роста безработицы народный депутат назвал ухудшающиеся тенденции депопуляции и старения населения, падение инвестиций и деиндустриализацию, а также незавершенный конфликт на Донбассе.

"Все эти факторы выталкивают из Украины миллионы трудовых мигрантов, сокращая занятость внутри страны и потенциал для восстановления экономики. В таких условиях эффект от любых программ по созданию рабочих мест будет ограниченным", – считает он.

"Негативные тенденции на рынке трудовых ресурсов можно исправить, только обеспечив устойчивый долгосрочный экономический рост с темпами 5-7% на протяжении хотя бы 10-15 лет. Для чего нужны увеличение инвестиций, расширение экспорта и рост производительности труда. Это будет создавать предложение и спрос на новые, более продуктивные и высокооплачиваемые рабочие места, увеличивать занятость и сдерживать отток рабочих рук из Украины. Такой сценарий возможен только в случае завершения конфликта на Донбассе", – резюмировал Сергей Левочкин.