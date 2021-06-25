Постоянно повышая коммунальные тарифы и создавая препоны для получения субсидий, власть вынуждает людей отказываться от благ цивилизации. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "НАШ" в четверг, 24 июня.

Он отметил, что из-за трудностей с получением субсидий «стон стоит по всей стране».

"Власть погнала пенсионеров в собесы. Сначала человек должен предоставить справки. Потом ему на уровне ОТГ говорят, что он что-то неправильно сделал, передают документы в райцентр, потом в областной центр. В итоге люди вынуждены месяц стоять в очередях. И так по всей стране", – сказал политик.

По его словам, одной из причин урезания субсидий является нехватка средств в бюджете. При этом власть отказывается снижать тарифы.

"Власть обещала снизить тарифы. Не можете сделать этого сразу – снижайте поэтапно, а не наоборот, все время повышаете их. И почему вы вдруг решили, что можете продавать газ, добываемый в Украине, в несколько раз дороже его себестоимости?" – отметил Юрий Бойко.

Парламентарий считает, что неспособность решить тарифный вопрос свидетельствует о непрофессионализме правительства.

"Правительственные чиновники сами толком не могут объяснить, зачем поднимать тарифы. Они просто не могут нормально руководить, давая людям возможность спокойно жить и платить за коммунальные услуги. И не доводить ситуацию до того, чтобы люди добровольно отказывались от благ цивилизации, перекрывали газ и переходили на дрова", – подчеркнул он.

Юрий Бойко отметил, что сегодня есть все возможности снизить тарифы на услуги ЖКХ

"Газ для населения нужно продавать собственной добычи по его себестоимости, а это около 3 тысяч гривен за кубометр. Гарантировать субсидии всем, кто в них нуждается, установить мораторий на повышение тарифов и обеспечить прозрачное тарифообразование. Соответствующие законопроекты фракция ОП-ЗЖ давно зарегистрировала в парламенте, и мы призываем их рассмотреть", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".