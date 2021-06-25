Теперь можно будет реализовать системные проекты/ фото: Акчабар

Кабинет министров Украины подписал соглашение со Всемирным банком, предусматривающее выделение 350 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, финансовые средства направят на экономическое развитие во время пандемии COVID-19 на территории Украины.

Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Отмечается, что теперь можно будет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.

Читайте также, Украина должна провести судебную реформу для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Для получения транша от ЕС Украина также должна обеспечить независимую работы НАБУ, что является одним из условий соглашения между Украиной и МВФ.

Кроме того, Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь", средства пойдут на улучшение энергоэффективности, безопасности и операционной устойчивости.

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