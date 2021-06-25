Очередной скандал развернулся вокруг замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Об этом в своем блоге на сайте издания "Корреспондент" пишет эксперт Дмитрий Марунич.



"Как выяснили "Подробности", вместо оплаты судов для взыскания активов экс-владельца банка Игоря Коломойского государственный "ПриватБанк" оплачивает через юркомпанию "Астерс Консалт" услуги PR для отбеливания репутации топчиновницы Нацбанка. Эта история, что называется, с бородой. Несколько месяцев тому одно из интернет-изданий опубликовало расследование о мнимой борьбе госменеджмента банка с экс-собственниками. В нем фигурирует юркомпания "Астерс Консалт" с уставным капиталом в 800 грн., которая освоила почти 700 млн. грн. То обстоятельство, что юркомпания в принципе не может предоставлять банковские услуги, тогдашнее руководство НБУ не особо волновало. Как и то, что первые 125 млн. грн. "на борьбу" ушли подрядчику без объявления конкурса", - отмечает Дмитрий Марунич.



По его словам, журналисты обнаружили основного руководителя PR-бюджета Рожковой - Ивана Ванеева, который ежемесячно получает от "Астерс Консалт" около $100 тыс., из которых финансируется одиозная типа-партия "Демократическая сокира" и даже ряд интернет-изданий. "Интересно, знают ли в МВФ, деньги из государственного "ПриватБанка" идут не на суды с Коломойским, с которым похоже Рожкова давно договорилась, а на отбеливание подмоченного реноме самой Рожковой? Еще более удивляет отсутствие реакции правоохранительных органов", - говорит эксперт.



Марунич сообщил, что сейчас заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб покидает занимаемую должность. По его мнению, скандалам пока не суждено завершиться, ведь пока Рожкова все еще "при должности", однако, возможно, поутихнут судебные разбирательства, открытые ими против своего работодателя Нацбанка.



"Он и Рожкова – единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. А в октябре 2020-го Сологубу и Рожковой Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговоры. Сологуб и Рожкова начали судиться с работодателем, но в итоге желание получить дополнительную денежную компенсацию от НБУ оказалось безуспешным. В преддверии своего увольнения из НБУ Сологуб полностью отказался от своих исковых требований в Киевском апелляционном суде, а в Киевском Печерском - и вовсе проиграл. Рожкова будет следующей?", - отметил в блоге эксперт Марунич.



Ранее сообщалось, что в опубликованном расследовании журналисты обращают внимание, что на официальном сайте НБУ указаны неоднозначные данные о высшем образовании заместителя председателя НБУ Рожковой, которая занимает должность заместителя председателя НБУ, "вероятно, не имея надлежащего профильного образования".