В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.
В субботу будут дожди в западных, северных и южных областях.
В воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет снижение температуры воздуха.
Читайте также, погода в Украине в июле будет довольно переменчивой. Как сообщают синоптики, ожидаются периоды с дождями, сильной жарой, грозами и даже бурей, первая половина июля будет с умеренными температурами. Синоптики аномалий не обещают, а вот последняя декада июня будет жаркой (свыше +30 градусов).
Кроме того, погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов, а грозовые дожди еще задержатся. В Киеве с 19 до 24 июня температура воздуха будет подниматься, и достигнет показателя в +32 градуса.
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