В Одесской области задержали создателей 300 порносайтов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Правоохранители задержали в Одесской области двух одесситов и трех жителей Черноморска, которые подозреваются в распространении порнографии, в том числе фото и видео с детьми. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Злоумышленники создали около 300 порносайтов, с помощью которых распространяли материалы сексуального характера, а также рекламировали казино и мошеннические веб-ресурсы.
Во время обысков в домах подозреваемых полицейские изъяли больше 100 компьютеров и телефонов, жесткие диски и флэшки, черновые записи и другие доказательства их противоправной деятельности.
Лидеру преступной группировки "порнушников" и четырем его подручным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 301 (изготовление, распространение порнографических материалов) и 301-1 (изготовление, сбыт, распространение детской порнографии) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что недавно в школьном учебнике по украинскому языку родители обнаружили ссылку на порносайт.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские "накрыли" сеть борделей.
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