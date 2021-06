На территории Великобритании началось официальное расследование, начатое против корпораций Google и Amazon. Им выдвинули подозрение в недостаточной борьбе с фейковыми отзывами на их товары. Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам конкуренции и рынка в Великобритании.

В настоящее время компании не хотят предотвращать появление неправдивых отзывов либо же своевременно убирать их после появления на сайте.

Мы обеспокоены тем, что миллионы онлайн-покупателей могут быть введены в заблуждение, прочитав фейковые отзывы, а потом потратить деньги, основываясь на этих рекомендациях. Важно, чтобы эти технологические платформы брали на себя ответственность, и мы готовы действовать, если придем к выводу, что они делают недостаточно.

Отмечается, что Управление будет собирать дополнительную информацию об инцидентах, чтобы определить, не нанес ли такой шаг компаний вреда правам потребителей. Известно, что первые проверки начались еще в мае 2020 года.

