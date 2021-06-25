TCL выпустили умные очки для смартфонов с "эффектом погружения" [ Редактировать ]
Источник: Engadget
Существует множество компаний, разрабатывающих умные очки, в том числе Razer и Amazon. Но ни одна из них еще не создавала настолько странный продукт. Китайская фирма TCL, известная в Украине своими телевизорами, создала самые необычные умные очки под названием Nxtwear G.
Если вы хотите посмотреть фильм, поиграть в игру или поработать, очки TCL Nxtwear G позволят вам сделать буквально у вас на глазах. Эти очки с двойными микро-OLED-панелями от Sony с разрешением Full HD каждая и поддержкой 3D 4K-контента имитируют 140-дюймовый широкоформатный дисплей с разрешением 47 пикселей на градус.
В умных очках Nxtwear G также есть встроенные динамики для полного погружения в происходящее на экране.
Используя кабель USB-C DP, умные очки TCL можно подключить к любому смартфону, планшету или ноутбуку с соответствующим интерфейсом благодаря функции plug-and-play. Кроме того, в комплект входит капсульный футляр для переноски очков в сумке или рюкзаке и защиты их от падений, царапин или любых других физических повреждений.
Несмотря на все технологии, используемые в очках, они имеют компактный и портативный дизайн, они весят чуть более 130 грамм.
TCL Nxtwear G
TCL также продемонстрировала функцию совместного использования экрана, которая обещает обеспечить быструю и легкую трансляцию между устройствами. Благодаря этой функции владельцы телефонов TCL также могут обмениваться файлами, музыкой, видео, приложениями, фотографиями и сообщениями с совместимым ноутбуком или компьютером с Windows 10, планшетом или телевизором.
Правда, смартфон TCL 20 Pro 5G пока является единственным устройством, поддерживающим "совместную работу", но TCL пообещала, что эта функция появится и на других устройствах. Кроме того, очки будут включать поддержку этой функции в беспроводном обновлении программного обеспечения, которое появится позже.
TCL Nxtwear G
Носимое устройство первое время будет доступно в Австралии по цене 680 долларов США, но вскоре появятся и других регионах.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как полиция получила "умные очки" для охоты на бандитов.
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