Батько Протасевича зазначив, що ні адвокат сина, ні представники влади нічого родині не повідомляли

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Про це повідомила російська служба ВВС.

Батько Протасевича зазначив, що ні адвокат сина, ні представники влади нічого родині не повідомляли. Водночас адвокат Сапеги інформацію щодо домашнього арешту підтвердив.

Нагадаю, 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса примусово посадили у Мінську. Білоруська влада затримала колишнього редактора опозиційного каналу "Нєхта" Романа Протасевича і його супутницю росіянку Софію Сапегу.