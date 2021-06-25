В Ізраїлі знову готуються носити маски. В Португалії на карантин закривають цілі міста. У Франції та Німеччині прискорюють процес вакцинації. Як країни світу намагають зупинити поширення мутованої варіації ковіду "Дельта" дивіться далі.

Столицю Португалії Лісабон знову закривають на карантин. Через стрімке поширення нового варіанта коронавірусу "Дельта" уряд країни повернув ряд суворих обмежень. Принаймні, на найближчі кілька днів. Виїхати з мегаполіса або в'їхати до нього тепер можна лише з негативним тестом на Ковід або довідкою про вакцинацію. Обмежено також роботу гастрономічних закладів та магазинів.

Маріана Вієра да Сільва, представниця уряду Португалії:

Цими вихідними ресторани та магазини, які продають товари не першої необхідності, зможуть працювати лише до третьої години дня. Супермаркетам дозволяється приймати клієнтів до сьомої години вечора.

Наразі у Лісабоні реєструють понад тисячу нових хворих на добу це найвищий показник за останні кілька місяців. Домінує варіант "Дельта" - найзаразніший з усіх відомих штамів Ковіду.

У Португалії вважають, що нову хвилю пандемії могло викликати відкриття туристичного сезону. Кільки тижнів тому країна почала приймати відпочивальників. Зокрема, і з Великої Британії, де вже лютував новий штам. При цьому від британців не вимагали проходження карантину.

Цю помилку не хочуть повторити в Ізраїлі. Уряд відклав заплановане на перше липня відкриття країни для вакцинованих туристів. Попередньо, на місяць. І знову запровадив масковий режим з наступного тижня засоби індивідуального захисту потрібно носити у закритих приміщеннях.

Причина той самий різновид вірусу - "Дельта". У Ізраїлі, який, здавалося, завдяки масовій вакцинації вже переміг коронавірус, знову почали хворіти люди. Щодня в країні фіксують понад сто нових випадків зараження. Такого не було вже кілька місяців.

До погіршення ситуації готуються у Франції та Німеччині. Інфекціоністи прогнозують, що новий штам неодмінно призведе до зростання кількості хворих. Людей закликають активніше вакцинуватися. Жодне щеплення не захистить на 100 відсотків, але точно попередить важкий перебіг хвороби.

Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:

Ми знаємо, що вакциновані люди захищені від важкого перебігу хвороби у разі зараження новим видом Ковіду. І це дуже хороша новина. Але я підкреслю - важлива повна імунізація.

Не вагатися і зробити щеплення закликають і американців. З таким проханням до громадян звернувся президент Байден.