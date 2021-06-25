У Каталонії почався фестиваль "людських веж" [ Редактировать ]
Фестиваль "людських веж" повернувся до Каталонії. У місті Бальш свято влаштували після дворічної перерви через пандемію. Цій іспанській традиції вже понад два століття.
Кастельєри, або ж "будівельники веж", мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному. Для цього потрібні вправність, сила й довіра до партнерів, адже інакше вежа неминуче розпадається.
Йоланда Гонсалес, кастельєрка:
Усе було дуже безпечно, ми здавали ПЛР-тести й тести на антиген перед кожною репетицією і перед головною подією. За учасниками стежили лікарі. Ми тішимося, що нарешті маємо змогу знову зібратися разом. Усі були в піднесеному настрої і виступали чудово.
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Цій іспанській традиції вже понад два століття. Кастельєри або ж "будівельники веж" - мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному
Для цього потрібні вправність, сила й довіра до партнерів, адже вежа неминуче розпадається. Цьогоріч кастельєрам треба було берегтися і від травм, і від коронавірусу
Але за останніми опитуваннями, рішення уряду не підтримує більшість громадян - хто і чому проти?
На пляжах зафиксировано превышение индекса кишечной палочки
Завданням спортсменів було якомога швидше дістатися найвищої частини арки споруди. Жодних страхувань і спорядження.