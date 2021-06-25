Фестиваль "людських веж" повернувся до Каталонії. У місті Бальш свято влаштували після дворічної перерви через пандемію. Цій іспанській традиції вже понад два століття.

Кастельєри, або ж "будівельники веж", мають сконструювати якомога вищу споруду, стоячи один на одному. Для цього потрібні вправність, сила й довіра до партнерів, адже інакше вежа неминуче розпадається.

Йоланда Гонсалес, кастельєрка: