У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова комітету Веховної Ради з питань енергетики Андрій Герус прокоментував прогноз Міністерства економіки України на 2021 рік.

"До прогнозу Мінекономіки я відношусь, чесно кажучи, трішки по-філософськи, тому що вони кожного року роблять подібні прогнози і дуже рідко, коли такі прогнози виправдовуються. Я, наприклад, не бачу таких підстав, щоб електроенергія зросла на 32%... Тут краще питання задавати авторам цього прогнозу. Не вони відповідають за тарифи та їх утворення, тому їхні прогнози дуже часто не співпадають", - заявив він.

Герус додав: "Якщо ми говоримо про ринок газу, то я думаю, що ніякого зростання не буде. У нас практично 100% населення сьогодні працює і живе за річним контрактом на газ. Там ціна зафіксована на рік до травня 2022 року... Я не бачу підстав, щоб цей річний контракт змінювався "по дорозі".

Голова комітету Верховної Ради розповів, чи не буде зірваний в Україні опалювальний сезон.

"Всім треба думати про опалювальний сезон вже влітку. Дійсно є проблема з боргами і вони виникали з різних причин, в тому числі і з тих, які не залежать від підприємств теплокомуненерго і від тих, хто встановлював тариф... Для цього ми вже проголосували у першому читанні за законопроект №3508-Д, який врегульовує це питання боргів", - зазначив він.