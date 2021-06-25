У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів, чому в Україні зростають платіжки за комунальні послуги.

"Перше питання - це ціна на газ і електроенергію. Я наголошую, ніякого віідношення до економіки це питання не має. При такій ціні на газ, як демонструють це останні декілька років, коли ми не враховуємо ціну газу власного видобутку, то "Нафтогаз" мав би бути суперприбутковий, а він демонструє багатомільярдні збитки. Якщо говорити про електроенергію, у нас країна має величезний профіцит начебто енергогенеруючих потужностей. Як вони можуть при таких цінах, які вище, ніж у Європі, демонструвати збитки?", - заявив він.

Депутат додав: "Нам багато років говорять, що ми маємо переплачувати за газ, тому що це така мантра. Це дає нам енергонезалежність від РФ. Ми таким чином купуємо газ у європейських прокладок, переплачуємо за цей газ і за ці амбіції окремих політиків платять українські споживачі".

Микола Скорик також зазначив, що тарифи в Україні - це справжній податок, який регулярно стягується з громадян.

"Таких питань дуже багато, а відповідей ми не маємо. На сьогоднішній день комунальні тарифи - це ніякі не тарифи, а опосередкований податок з громадян, який взимається за вказівкою МВФ", - резюмував депутат.