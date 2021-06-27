В Україні поки офіційно підтвердили лише два випадки індійського штаму

"Дельта" наступає. Цього тижня світ накрила чергова хвиля епідемії. Новий штам коронавірусу виявили вже в 92 країнах світу. Найбільше на його Батьківщині, в Індії. Там щодня фіксують по 50 тисяч нових заражень. І на відміну від попередніх мутацій - "Дельта" найнебезпечніша! Вірус значно швидше передається, кладе до лікарень удвічі більше людей. І має інші симптоми.

В Україні поки офіційно підтвердили лише два випадки індійського штаму. Але, за словами лікарів, хворих може бути значно більше. Чи готова наша країна - до нової хвилі? Яку броню готує радбез? І чи закриватимуть кордони? Про все розкаже наша Анна Філь.

Вікторія Блецкан, завідуюча терапевтичним відділенням КП "Ужгородська міська лікарня":

Костюми, маски, шльоми, повірте до кінця зміни ми були мокрі.

Терапевтичне відділення ужгородської лікарні. Раніше тут приймали лише ковідних пацієнтів, тепер - немає жодного хворого з коронавірусом.

Це хворі які зараз знаходяться на лікуванні з приводу цукрового діабету. Але в цих палатах лікувалися хворі на коронавірус, до кожного ліжка підведено централізований кисень.

От тут були хворі які займали ці всі крісла, ліжка, була чорна хмара. Ще недавно - місяць-два, особливо в березні.

А це Івано-Франківська міська лікарня. З трьохсот ліжок передбачених для ковідних хворих зайняті 10.

Ярослав Кобиляк, заступник головного лікаря Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:

Ми відділення вже скоротили. Зараз залишилось так як було до ковіду - терапевтичне, неврологічне, вони працюють так як і до ковіду.

Щонайменше половину ковідних відділень по всій Україні закрили - лікувати немає кого.

Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:

Первая причина - огромное количество из нас переболело, эта цифра в разы больше чем та которая официальная, потому что не все сдавали анализы. А вторая причина, что сезон. Лето всегда будет мешать вирусу распространяться - это ультрафиолет, солнце, здоровая еда.

Як наслідок, за останній тиждень - щодоби менше тисячі нових випадків.

Літо, сонце, спека. Саме час відпочити: і від роботи, і від карантину. Що українці й роблять. Кафе й ресторани переповнені, транспорт працює без обмежень. Карпати, Одеса, Львів, Київ мандруйте скільки завгодно. Можна і в Туреччину чи Єгипет гайнути. Але чи не зарано розслаблятися?

Наших північних сусідів спека від нової хвилі ковіду не врятувала. Щодня нові антирекорди. Більше 20 тисяч випадків щодоби по країні. І це лише офіційні данні. В цій петербурзькій лікарні хворих кладуть просто в коридорі.

Переповнені лікарні і в Москві. 9 тисяч нових хворих за добу. Спалах захворюваності пояснюють новим штамом - індійським. ВООЗ його назвала вірусом "Дельта".

Сергій Собянін, мер Москви:

По сегменту доле тех кто заболел, у нас 77 процентов - это граждане работоспособного возраста, это сама большая доля за весь период времени.

У Москві та в більш як десяти регіонах запровадили примусову вакцинацію для працівників освіти, транспорту, сфери послуг. Поки не щепився - на роботу не підеш і зарплату не отримаєш.

Я не хотел вакцинироваться, не заставили бы - не пошел бы, и не стал бы это делать.

Щоб захиститись від вірусу "дельта" - Франція і Німеччина усіх прибулих росіян відправлятимуть на двотижневу ізоляцію. При чому як вакцинованих, так і тих хто вже перехворів. Португалія і Австралія знову запровадили суворий карантин. навіть повністю вакцинований Ізраїль - повернув масковий режим. Адже, вперше за останні кілька місяців тут почала рости захворюваність більше ста нових випадків щодня.

А як у нас? Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування "дельтою". Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордон із сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують наповну. Наша знімальна група на одній з автостанцій Києва. Сюди щодня прибувають рейсові маршрути з різних російських міст.

Марина, подорожня з Москви:

Пять часов мы границу проходили, автобусы там и на Молдову и на Львов с Москвы идут, много, люди ездят.

Наталя, подорожня з Москви:

Говорят что рост пошел но ограничений таких строгих нет. Ну, сейчас все в Москву не едут, сейчас едут в основном с Москвы на моря. Поки-що єдине обмеження для росіян: негативний ПЛР-тест. Без нього в Україну не впускають.

Олена, подорожня з Кемеровської області РФ:

То что тесты то мне был нужен для въезда в Украину только.

А от українцям на батьківщину - в'їзд вільний.

Тетяна, подорожня з Москви:

Пограничники украинские спрашивали тесты и страховку. Это для граждан России, для украинцев не надо.

Марина, українка, подорожня з Москви:

Ничего, только паспорт. - И тестов не надо? - Не, ниче.

Та вже з 2 липня в'їзд в Україну стане жорсткішим. всі, хто прибуватиме з Росії, Індії, Британії та Португалії, де вирує новий штам ковіду, здаватимуть тести просто на кордоні. Це будуть швидкі аналізи на антиген. ПЛР роблені за 72 години - вже не підійдуть.

Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Безумовно міграцію населення ми не можемо зупинити повністю і безумовно що перелік країн щодо яких були введені такі заходи він буде переглянутий.

Суворий карантин поки не запроваджуватимуть. Натомість у МОЗі вкотре закликають щеплюватися. Щоправда, наскільки ефективними будуть вакцини проти індійської "Дельти" - поки-що невідомо.

Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:

Как будет вакцина защищать от новых штаммов мы не знаем. Иммунитет наш естественный будет хорошо защищать, это известно.

Що напевно знаємо про "дельту" - цей варіант більш заразний за інші штами.

Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Коефіцієнт розповсюдження десь у 1,4 - 1,5 разів більше ніж у звичайних штамів немутованих. Це значить що одна людина здатна заразити більше людей і це значить що хвороба буде розповсюджуватися швидше.

А ще можуть відрізнятися симптоми. За спостереженнями європейських медиків, у хворих зі штамом "Дельта" рідше пропадав нюх, частіше з'являлися нежить і біль у горлі. Також вірус вражає шлунковий тракт можлива діарея. Група ризику не лише літні люди, а й молодь. У найбільшій небезпеці - пацієнти з хронічними хворобами.

Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:

Тяжесть заболевания Ковидом она связана не со штаммом, а с тем на какую почву попадает коронавирус. Если это осбленный иммунитет болезнями хроническими , то человек будет болеть тяжелее.

Хоча офіційних випадків "Дельти" в Україні лише два, скільки їх насправді невідомо. Зразків для досліджень беруть небагато, а аналізують їх за кордоном. У Національній академії наук не виключають, що "Дельта" вже давно гуляє Україною. Але чи призведе це до нової хвилі заражень - поки що прогнозувати не береться ніхто.

Ігор Бровченко, голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання епідемії коронавірусу:

Можна було б робити якісь оцінки якби ми знали скільки зараз "Дельти" в Україні є, чи одна десята чи 5 відсотків, це була б велика різниця наразі у нас такої інформації немає.

Новий ковідний сплеск медики й науковці чекають восени. Адже це сезон усіх вірусних захворювань.

Ігор Бровченко, голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання епідемії коронавірусу:

У нас зараз триває фаза спадання і вона ще деякий час протримається. Скоріше за все ми ще маємо місяць - два місяці часу поки припиниться спад захворюваності і почнеться зростання.

Утім якщо українці занадто розслабляться можливий і гірший сценарій.