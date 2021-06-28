Самолет, принадлежащий авиакомпании Международные авиалинии Украины, следовавший по рейсу из Харькова в турецкий город Бодрум, вынужден был вернутся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта Харьков Алина Печерица.

По ее словам, рейс был посажен обратно и отложен почти на 2 часа в связи с тем, что в носовую част ьвоздушного судна врезалась птица.

Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки.

Отмечается, что инженеры осмотрели самолет и был сделан вывод, что он может продолжать полет в Турцию, где приземлился через 3 часа. При этом из-за грозы были проблемы и с вылетом группы туристов из Харькова в Турцию самолетом компании SkyUp.

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Кроме того, в Одессе произвел аварийную посадку самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США. Самолет ВВС США летел в Одессу из базы Рамштайн в Германии, пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

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