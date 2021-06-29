После отмены конкурсного отбора генерального директора "Укрпочты" наблюдательный совет государственной компании принял решение о продлении контракта с Игорем Смелянским еще на два года. Об этом сообщил сам Смелянский в своем Facebook.

Выборы главы национального почтового оператора он сравнил с избранием Папы Римского.

Таинству с белым дымом посвящены многие фильмы, но, должен сказать, что выборы главы "Укрпочты" превратились в не менее захватывающий триллер, а дыма точно было с излишком. Но раз уж у нас тоже есть крутой балкон, как на площади в Ватикане, то с этого балкона на главной площади страны, я хочу вам сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года.

Смелянский заверил, что текущий срок станет его последним на посту руководителя "Укрпочты".

Напомним, что Смелянский выиграл конкурс и был назначен гендиректором "Укрпочты" 20 апреля 2016 года. В августе 2018 года с ним был подписан новый трехлетний контракт на эту должность.

Недавно Кабинет министров отменил конкурс по избранию руководителя предприятия. В правительстве решили, что длительные перебои в работе "Укрпочты" во время избрания нового главы вредят и сотрудникам, и клиентам.

Ранее "Подробности" сообщали, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы. В компании хотели повысить тарифы в 2021 году на 39,4%. В постановлении Кабмина от 29.07.2020 прописано, что в 2021 году тарифы на универсальные услуги почтовой связи могут вырасти максимум на 15%.