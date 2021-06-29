Китайская технологическая корпорация Xiaomi представила две новых линейки 4K-телевизоров: Mi TV ES 2022 и флагманскую Mi TV 6 Extreme Edition. Об этом сообщает Gizmochina.

Линейка Mi TV 6 Extreme Edition включает в себя три модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры оснащаются QLED-экраном 4K с частотой обновлений 120 Гц и поддержкой технологий HDR10, Dolby Vision HDR IQ и других.

Устройства построены на платформе MediaTek MT9950 и оснащаются 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Звук передают 16 встроенных динамиков общей мощностью 100 Вт.

"Фишкой" линейки Mi TV 6 Extreme Edition является выдвижная камера на 48 Мп, с помощью которой можно совершать видеозвонки и управлять телевизором жестами.

Линейка Mi TV ES 2022 включает в себя три модели диагональю 55, 65 и 75 дюймов с экраном разрешением 4K (3840 x 2160). Телевизоры получили чип MediaTek MT9638 и оснащаются 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Они получили двухканальную акустическую систему мощностью 12,5 Вт с четырьмя динамиками.

Телевизоры Mi TV ES 2022 и Mi TV 6 Extreme Edition поступят в продажу в Китае 9 июля. Цена Mi TV ES 2022 - от $526, Mi TV 6 Extreme Edition - от $930.

Напомним, что недавно Xiaomi представила электронную книгу InkPalm 5.