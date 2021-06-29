В Ужгороде обнаружили тело военнослужащего, который пропал 23 июня. Военный, житель Ривненской области, еще 10 июня ушел отдыхать на природе и исчез, но его поиски начались только 23 июня. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

К поискам были привлечены полицейские, кинологи, бойцы Национальной гвардии и спасатели. Они днем и ночью обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения.

"Тщательные поиски длились почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонула 13-летняя девочка, спасая подругу. Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

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