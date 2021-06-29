Пошел отдыхать и не вернулся: в Ужгороде нашли тело военного [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Ужгороде обнаружили тело военнослужащего, который пропал 23 июня. Военный, житель Ривненской области, еще 10 июня ушел отдыхать на природе и исчез, но его поиски начались только 23 июня. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
К поискам были привлечены полицейские, кинологи, бойцы Национальной гвардии и спасатели. Они днем и ночью обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения.
"Тщательные поиски длились почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что под Киевом утонула 13-летняя девочка, спасая подругу. Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Как сообщили в полиции, открыто производство
В субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, в областном центре Закарпатья городе Ужгород начнет свою работу центр массовой вакцинации
Отдыхающие пытались его спасти, но не смогли
В воскресенье, 13 июня, на Центральном пляже Запорожья утонул 15-летний подросток
В четверг, 10 июня неподалеку сталелитейного завода в городе Мандалай в Мьянме разбился военный самолет на борту которого находились 16 человек