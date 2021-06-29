ДТП у Японії: водій вантажівки збив на смерть п'ятеро дітей [ Редактировать ]
У Японії водій вантажівки наїхав на групу школярів. П'ятеро дітей загинули, ще четверо травмовані. Сталося це напередодні. За словами водія, він намагався об'їхати людей, які несподівано з'явилися праворуч.
Через це вантажівку занесло в протилежний бік, де саме і йшли діти. Усім їм було від шести до десяти років. Коли правоохоронці затримали шофера, він визнав свою провину та зізнався - кермував напідпитку.
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