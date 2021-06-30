Коммунистической партии Китая - 100 лет [ Редактировать ]
Украинская политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравляет дружественный китайский народ со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая.
Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах – будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики. Такое сотрудничество продолжается уже 10 лет. Но, к огромному нашему сожалению, оно разрушается украинской властью: ее популистская риторика о свободном рынке с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием "Мотор Сич". Кроме того, украинская власть, массово и систематически ущемляя конституционные права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в целом, позволяет себе окончательно терять лицо, непрофессионально и безосновательно вмешиваясь во внутренние дела Китая. Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" как политическая сила, развивающая партнерские отношения с Коммунистической партией Китая, выражает надежду, что такая провокационная, конфликтная политика, проводимая нынешней украинской властью и проявляющаяся при решении большинства как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов, не приведет к ухудшению отношений между украинским и китайским народами.
Наша партия подтверждает свою неизменную позицию о значимости доверительного двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, а также непрерывного укрепления дружбы двух народов и по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая поздравляет Китайскую Народную Республику и желает дальнейших побед и свершений во всех сферах.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"
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