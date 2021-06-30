В Вышгороде трое мужчин заживо похоронили товарища на кладбище после конфликта, который возник в результате распития алкоголя. Суд вынес им приговор, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что трое молодых людей вместе с еще одним знакомым распивали спиртные напитки в подсобном помещении Вышгородского кладбища.

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"Брань быстро переросла в драку, сначала один мужчина набросился с кулаками на пьяного знакомого, а через несколько минут к нему присоединились и другие фигуранты производства. Втроем они били потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаки жизни, после чего агрессивная компания перенесла его к ближайшим могилам, где между захоронениями мужчины выкопали полуметровое углубление, в которое поместили тело потерпевшего и присыпали землей", - говорится в сообщении.

Именно механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути и привела к смерти потерпевшего.

Белоцерковский районный суд признал подозреваемых виновным и приговорил их к 10 и 11 годам лишения свободы.

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