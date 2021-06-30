За последние четыре года из государственной собственности исчезли 6 млн га земли. Власть не контролирует даже землю, принадлежащую государству, но при этом открывает рынок земель сельскохозяйственного назначения. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в среду, 30 апреля.

Он отметил, что за последние четыре года были разворованы 6 млн га государственной земли, однако это не получило никакой реакции со стороны правоохранительных органов. "Еще несколько лет назад в государственном пользовании было 10 млн га земли, сейчас осталось 4. 1 млн га у Министерства обороны, Национальной академии аграрных наук, конезаводов и т.д., 3 млн га раздали объединенным территориальным громадам, чтобы они сдавали землю в аренду. А 6 млн га исчезли по коррупционным схемам. И здесь полное молчание СНБО, правоохранительных органов, которые должны были бы расследовать, куда делась земля, и вернуть ее в государственную собственность", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель партии акцентировал, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против открытия рынка земли в нынешних условиях. "Сначала нужно навести порядок, вернуть землю государству и распаевать ее, чтобы те, кто имеют право на участок, могли его получить. Если этого не сделать, то земельная сфера окажется в хаосе, а потенциальные покупатели земли могут столкнуться с серьезными проблемами, ведь их права не будут защищены", – подчеркнул политик.

Он напомнил, что народные депутаты от ОП-ЗЖ обратились в Конституционный Суд с представлением об отмене закона о запуске рынка земли. "Этот закон нарушает права граждан. Открывать рынок земли можно только получив согласие людей на общенациональном референдуме. Мы продолжим борьбу в суде и будем добиваться, чтобы судьбу украинской земли решал народ", – резюмировал Юрий Бойко.