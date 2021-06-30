Apple открыла официальное представительство в Украине [ Редактировать ]
Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", - заявил он.
Федоров также добавил, что вчера стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.
"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.
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