В Украине выявили 705 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За вчера госпитализировали 464 человека, летальных случаев - 51, а выздоровели - 1719 человек. В Украине за сутки протестовали методом ПЦР - 20 913 человек, методом ИФА - 9743 лица, экспресс-тестами - 18 382 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболел 2 235 801 человек;

выздоровели - 2 168 387;

летальных исходов - 52 391.

Читайте также, на сегодняшний день найдено уже достаточно много разных штаммов коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавируса не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться правил, которые помогут защититься от заражения.

Кроме того, в Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине.

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