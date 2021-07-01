Житель Полтавы Анатолий Маковский хотел возобновить свои документы и узнал, что у него есть свидетельство о собственной смерти. Решение о признании его мертвым приняли еще более десяти лет назад, сообщает "Новое Время".

Мужчина выяснил, что заявление о признании его мертвым подала супруга, которая не могла выйти с ним на связь около трех лет. По словам Анатолия, он тогда проживал в Полтаве, но действительно не общался с женой, родственниками и знакомыми.

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О своей "смерти" мужчина узнал после того, как его освободили из тюрьмы. Он хотел восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию.

"Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвы". Я говорю: "В каком смысле?". "Так, мы послали на Киев запрос", выдали, что Шишацкий суд меня 2010-го года похоронил. Я в шоке", - рассказывает Маковский.

Глава Шишацкого суда комментировать ситуацию отказался, однако предоставил журналистам копию документа, где видно, что заявление об объявлении умершим Анатолия Маковского подала его жена.

Адвокат Дарья Маллиникова заявила, что суд должен был тщательнее проверять информацию о смерти мужчины, так как причины, которые были указаны в заявлении жены, недостаточны для такого решения.

Ранее мы писали о том, что под Киевом трое мужчин заживо похоронили товарища.

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