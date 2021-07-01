Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил президенту России Владимиру Путину на его заявление о том, что "вопросы Украины решаются в Вашингтоне".

На вопрос журналиста в ходе интервью агентству "Интерфакс-Украина" о том, зацепило ли его такое заявление Путина, Зеленский ответил: "Нет, я никогда не живу в стереотипах".

"Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "а зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - сказал он.

Напомним, 30 июня Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран.

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