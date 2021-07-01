По всей Украине переносят авиарейсы в Турцию: что делать туристам [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
В аэропортах пяти украинских городов задерживаются вылеты рейсов в турецкую Анталью. Кроме столичного "Борисполя", где перенесены пять рейсов на популярный курорт, задержки коснулись и других украинских аэропортов. Об этом сообщает "Сегодня".
По состоянию на данный момент задерживаются не менее десяти рейсов двух авиакомпаний - "Международных авиалиний Украины" и Azur Air Ukraine:
Одесса
- PS 5353 Одесса-Анталья МАУ с вылетом в 17:50;
- PS 5354 Анталья-Одесса МАУ с прилетом в 16:40.
Харьков
- PS 5347 Харьков-Анталья МАУ с вылетом в 5:00;
- PS 5348 Анталья-Харьков МАУ с прилетом в 18:15.
Львов
- PS 5361 Львов-Анталья МАУ с вылетом в 5:00;
- PS 5362 Анталья-Львов МАУ с прилетом в 17:25.
Запорожье
- PS 5371 Запорожье-Анталья МАУ с вылетом в 12:15;
- PS 5372 Анталья-Запорожье МАУ с прилетом в 10:55;
- QU 6411 Запорожье-Анталья Azur Air Ukraine с вылетом в 12:30;
- QU 6412 Анталья-Запорожье Azur Air Ukraine с прилетом в 11:30.
Официальная причина до сих пор неизвестна, сайт Госавиаслужбы "молчит".
В аэропорту "Борисполь" объяснили, ссылаясь на авиаперевозчиков, что причиной задержек стало отсутствие разрешения со стороны Турции.
Тем временем в "Борисполе" начата посадка на рейсы в Анталию (Турция):
- PS 5335 Киев-Анталья а/к "МАУ";
- PS 5331 Киев-Анталья а/к "МАУ".
В 14:00 должна начаться посадка пассажиров рейса PS 6237 Киев-Анталья а/к "МАУ".
Авиакомпания "МАУ" выпустила заявление, в котором объясняет задержки авиарейсов резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения между Турцией и Россией, что повлекло существенное осложнение регулирования слотов. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.
Как сообщали "Подробности", авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено с 22 июня.
по теме
Лавандове поле під Чернівцями цвіте друге літо поспіль. Висадити плантацію пані Мирослава вирішила після подорожі французьким Провансом
Бердянськ в очікуванні. Ще день-два і цією новісінькою автомагістраллю помчать тисячі "колорадів" - саме так місцеві колись називали відпочивальників
Ще день-два і до Бердянська помчать тисячі відпочивальників - де зупинитися і що пропонують туристам у перлині Азова?
Замість звичайного туру можна організувати велотур просторами Чорнобиля. Проїхати велосипедом дозволено як всередині зони, так і за її межами, по сусідніх селах.
За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за двогодинний політ у літаку або значно менше, ніж при рентгенографії