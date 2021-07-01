Правительство Венгрии приняло решение закрыть 2 пункта пропуска, которые находятся на границе с Украиной. Такая мера будет действовать вплоть до конца июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Руководство Государственной пограничной службы получило соответствующую информацию от Главного управления полиции Венгрии. Таким образом со 2 по 30 июля 2021 года будет закрыт проход граждан, а также пропуск транспортных средств через пункты "Барабаш" ("Косино") и "Лонья" (Звонково").

С украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что свою работу продолжат автомобильные пункты пропуска "Чоп", "Вилок" и "Лужанка". В ГПСУ попросили граждан учитывать новую информацию при планировании поездок.

Читайте также, все украинские пункты пропуска на границе с Польшей откроются. В частности, пункты пропуска Устилуг, Смильница и Угринов, которые были закрыты во время локдауна, в связи с открытием новый пунктов пропуска на границе с Польшей пассажиропоток и очереди уменьшатся.

Кроме того, Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной. Также начинают работать пункты пропуска на границе с Румынией, кроме "Липчаны - Редауцы Прут", поскольку румынская сторона свою деятельность там не возобновила.

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