В четверг, 1 июля, в здании Верховной Рады активистка Ирма Крат напала на народного депутата фракции "Слуга народа" Никиту Потураева. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Инцидент произошел во время выступления депутата на брифинге.

Сначала она снимала Портупаева на телефон, подойдя к нему почти вплотную, потом начала кричать. После этого она ударила Потураева кулаком и сумкой.

По предварительным данным, возмущение Ирмы Крат вызвал вопрос рынка земли.

Ирму Крат под руки увела охрана парламента. А Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты.

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