В Верховной Раде активистка напала на депутата (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 1 июля, в здании Верховной Рады активистка Ирма Крат напала на народного депутата фракции "Слуга народа" Никиту Потураева. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Инцидент произошел во время выступления депутата на брифинге.
Сначала она снимала Портупаева на телефон, подойдя к нему почти вплотную, потом начала кричать. После этого она ударила Потураева кулаком и сумкой.
По предварительным данным, возмущение Ирмы Крат вызвал вопрос рынка земли.
Ирму Крат под руки увела охрана парламента. А Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на сессии горсовета подрались депутаты.
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