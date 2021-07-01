Новое исследование, курируемое Национальной службы здравоохранения Великобритании, показало, что диета, богатая жирными кислотами омега-3, способна уменьшить количество мигреней наполовину, особенно у молодых женщин.

Результаты исследования показали, что диета с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот может уменьшить стойкие головные боли на два-четыре раза в месяц.

В исследовании, опубликованном в British Medical Journal (BMJ), участвовали 182 человека, 88% из которых составляли женщины со средним возрастом 38 лет, страдающие мигренью от 5 до 20 раз в месяц.

Головные боли

Женщины были разделены на три группы, при этом количество омега-3 жирных кислот (эйкозапентаеновая кислота - EPA и докозагексаеновая кислота - DHA) варьировалось в зависимости от диеты, а также контролировалось содержание линолевой кислоты омега-6.

Во время испытания участникам были предоставлены составы масла и сливочного масла и белковая пища, включая рыбу, для достижения различных уровней.

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Было доказано, что жирные кислоты, которые содержатся в пищевых добавках и жирной рыбе, оказывают благотворное влияние на сердце. Согласно NHS, здоровая сбалансированная диета должна включать как минимум две порции рыбы в неделю, в том числе одну порцию жирной рыбы.

У тех, кто придерживался диеты с высоким содержанием омега-3 (1,5 г/день), наблюдалось уменьшение количества головных болей на два дня в месяц. Между тем, женщины, соблюдающие диету с высоким содержанием омега-3 и низким содержанием омега-6, отмечали на четыре дня меньше головной боли в месяц.

Эксперты из Университета Северной Каролины заявили, что у исследования есть ограничения, в том числе то, что в нем проверили влияние омега-3 на молодых женщинах.

Однако ученые заявили, что исследование представляет собой "биологически правдоподобную демонстрацию того, что боль можно вылечить или уменьшить с помощью целенаправленных диетических изменений у людей".

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