В Киеве, на одной из улиц города, у троллейбуса во время движения взорвалось колесо. Видео на видеорегистратор заснял водитель автомобиля, двигавшегося за троллейбусом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что происшествие случилось на улице Дегтяревская.

"Интересно, что после инцидента троллейбус продолжил движение как ни в чем не бывало", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне автомобиль полицейского устроил смертельное ДТП. Трагедия случилась ночью. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался от полученных травм.

Также мы писали о том, что под Николаевом произошло кровавое ДТП. В аварии участвовали транспортные средства Kia и Mazda.

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