Экс-ректора Национального авиационного университета Владимира Исаенко, у которого накануне прошли обыски, будут судить в Соломенском райсуде г. Киева. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, а первое заседание состоится 14 июля. Об этом сказано в соответствующем постановлении, опубликовано в Реестре судебных решений.



В доме Исаенка, 18 июня прошли обыски ГБР.







А с 23 февраля 2021 года он находился в розыске МВД, как лицо скрывающиеся от следственных органов.



Исаенко обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172) НАУ. Работники через суд добились восстановления на должностях, а университет выплатил пострадавшим сумму в размере 893 686,63 грн. Теперь Исаенко вменяется нанесение убытков госбюджету вуза, и в рамках уголовного производства арестовано его имущество.



Также, экс-ректора НАУ его обвиняют в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупку неработающих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета.



В целом, в отношении Исаенко правоохранители расследует сегодня уже восемь уголовных производств (мошенничество, превышение служебных полномочий, растрата госсредств), два из которых находятся в производстве ГБР.



Как известно, Исаенко освободили от должности ректора НАУ в октябре прошлого года. Контракт с ним был расторгнут досрочно из-за нарушения его условий, а также по причине уголовного преследования за коррупцию.



Кроме того, сообщалось, что сразу после увольнения из НАУ, Исаенко пытался "рейдерить" вуз, для чего привлекал свою личную охрану и «титушек».