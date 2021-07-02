Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан возле Гавайских островов. Авиакатастрофа произошла рядом с Гонолулу. Об этом сообщает CNBC.

По сообщению Федерального управления гражданской авиации США, грузовой самолет Boeing 737 совершил вынужденную посадку на воду у побережья Гонолулу после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя. Оба пилота были спасены.

По данным американского телеканала, причиной аварии, скорее всего, стал возраст самолета. Грузовые самолеты обычно отслужили по несколько десятилетий, зачастую их переоборудуют для перевозки грузов после многих лет использования для перевозки пассажиров.

Напомним, что в декабре 2020 года авиационные власти вновь допустили к перевозкам пассажиров переделанные самолеты Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых остановили из-за нескольких авиакатастроф.

Ранее мы писали, что корпорация Boeing прекратила производство самолетов 737 Max после того, как в их конструкции обнаружили критическую ошибку.