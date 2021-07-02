У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" перший заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко розповів про фактичний стан справ ринку землі в Україні.

- Ринок землі стартував. Один день. Чи є вже якісь принаймні угоди, якісь наміри укладати угоди? На вашу думку, чи багато людей, фермерів підуть продавати свої гектари. Принаймні якісь замальовки в дії цієї реформи. Які провали ви бачите?

- Почну з того, що в нас дійсно все готово для ринку землі сільгоспризначення, скажемо більше, ринок цей існував і вчора, і позавчора, і існує з 90-х років. Процедури готові. Нічого радикально з вчора з точки зору процедур не змінилось. Значна кількість земель не підпадали під мораторій. Вчора було посвідчено 576 угод щодо відчуження земельних ділянок. З них лише 61 угода про відчуження земельних ділянок сільгоспризначення. З них, напевно, лише 3 раніше підпадали під дію мораторію. Ще 40 ділянок частково можливо підпали, можливо ні.

Тобто небо не впало, нічого страшного не відбулося. З іншого боку, очікувати "молочних рік, кисільних берегів" теж не надо. Ринок в нас консервативний. Динаміка його буде незначною, такою, приблизно, як вчора, але буде посилюватись, звичайно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.