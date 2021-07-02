Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" рассказал, чем опасен закон о рынке земли.

"Первое, и самое ключевое в этом вопросе. Земля, которую они хотели продать, и был подготовлен закон, в котором написано, 200 тысяч гектаров земли в одни руки. ОПЗЖ заблокировала этот закон, нас поддержали и другие партии, мы начали реальную борьбу с этим процессом. И тут они говорят: что 10 тысяч гектаров можно взять в одни руки. И говорят, что открыли рынок земли, и каждый человек может продать свою землю - это ложь", - отметил Качный.

По словам депутата, в законе внесли поправку, и теперь владелец пая не может продать свою землю без разрешения арендатора.

"Кто у нас сегодня арендаторы? Это латифундисты, которые 200, 150 тысяч гектаров земли держат в оренде. Так вот, они будут принимать решение, кому и как продавать землю", - добавил депутат.

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