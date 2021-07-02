Открытие рынка земли: эксперт объяснил важность реформы [ Редактировать ]
В пятницу, 2 июля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин объяснил, почему земельная реформа важна в Украине.
"Мы говорим о том, кто имеет право на землю. То есть, она была распаевана. Раз мы людям распаевали и дали землю - это право собственности. Если мы правовая страна, мы должны дать людям право распоряжаться своей собственностью так, как они считают нужным", - заявил он.
Он добавил: "Когда говорят, что рынок земли долго не запускали, потому что государство не наводило порядок в документах, всегда нужно ответить на вопрос: ищи кому выгодно. И были приведены примеры, что благодаря, что мораторий позволил сформироваться в Украине земельным банкам 100-200 тысяч и больше гектаров. Мы не дали людям возможность продать, в банк заложить. Если у меня есть там 2 или 20 гектаров, я могу получить в банке оборотный капитал, заработать и вернуть кредит".
Амелин заметил, что рынок земли нужно было открыть гораздо раньше.
"В итоге у нас латифундисты, крупные компании, которые имеют доступ к международному рынку получают дешевое финансирование, могут покупать технику, эксплуатируя по большому счету людей и землю. Если бы рынок земли появился раньше, я уверен, что у нас был бы совершенно другой ландшафт, агросектор Украины. У нас не было бы земельных банков, у нас были бы десятки и сотни тысяч фермеров, которые имели бы для этого ресурс. именно мораторий позволил создать олигархический класс", - добавил он.
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