Чому землевласники не довіряють владі: в Асоціації фермерів назвали причину [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Якуб розповів про те, чому фермери не довіряють владі, а також заявив, що земля має належати державі.
Я за те, щоб орендувати землю у держави. Я за те, щоб земля належала державі. Орендувати, сплачувати орендну плату на ту територію, де працюєш, щоб розвивалась територія. Головна задача за кордоном і всюди - не отримати прибуток, а щоб розвилась територія.
Так він розповів, чому фермери не вірять владі.
Півтора року назад було сказано, що для викупу землі в бюджеті буде стрічка. Звучало і 4 і 20 млрд. Що на сьогодні? Нуль. Навіть стрічки такої немає. А де взяти кредити у банка? Вибачте, це така мука. Я сам брав,і не раз, знаю, що це таке. То питання залога, то ще інші питання.
"Фермери думають, що скоро Україна буде не аграрною країною", - додав він.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.
по теме
Александр Качный рассказал о том, что ОПЗЖ предлагает создание земельного государственного банка
Перший заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко розповів про фактичний стан справ ринку землі в Україні
У міністерстві закликають українців не поспішати продавати землю, адже з кожним роком угіддя ставатимуть лише дорожчими
В среду, 30 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 1 июля отменяется мораторий на рынок земли в Украине
В пятницу, 2 июля, Украине частично вступил в силу закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев