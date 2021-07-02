У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Іван Якуб розповів про те, чому фермери не довіряють владі, а також заявив, що земля має належати державі.

Я за те, щоб орендувати землю у держави. Я за те, щоб земля належала державі. Орендувати, сплачувати орендну плату на ту територію, де працюєш, щоб розвивалась територія. Головна задача за кордоном і всюди - не отримати прибуток, а щоб розвилась територія.

Так він розповів, чому фермери не вірять владі.

Півтора року назад було сказано, що для викупу землі в бюджеті буде стрічка. Звучало і 4 і 20 млрд. Що на сьогодні? Нуль. Навіть стрічки такої немає. А де взяти кредити у банка? Вибачте, це така мука. Я сам брав,і не раз, знаю, що це таке. То питання залога, то ще інші питання.

"Фермери думають, що скоро Україна буде не аграрною країною", - додав він.

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