В Харькове пограничники изъяли рекордную партию драгоценностей (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники пограничной службы в международном аэропорту города Харьков обнаружили у гражданина Турции драгоценности на 4,5 миллионов гривен. Об этом инциденте сообщает Госпогранслужба.
В багаже пассажира, который летел на рейсе из Стамбула находились золотые кольца, цепочки и браслеты, украшенные драгоценными камнями, а также бриллианты. Все это мужчина-нарушитель перевозил в ручной клади.
В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, золотую цепочку весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса.
Отмечается, что часть дорогих аксессуаров мужчина перевозил в карманах брюк. Известно, что против нарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в аэропорту "Борисполь" пограничники и таможенники провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса "Тель-Авив - Киев", в ходе которого обнаружили партию бриллиантов стоимостью около миллиона гривен.
Кроме того, в Киеве сотрудники таможенной службы задержали посылку с бриллиантами, стоимостью почти в 12 тысяч долларов. Драгоценности должны были попасть в Украину под видом почтового распределителей документов, сотрудники таможенной службы составили протоколы.
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