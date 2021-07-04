Народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розкритикував закон про олігархів.

"Ми чудово розуміємо, що має означати боротьба з олігархами. В чому полягає наша критика? Він є порожнім, він зовсім, жодним чином не карає олігархів, і він не сприяє тому, щоб країна позбувалася олігархів, впливу їх. Вони будуть мати і даль вплив, тому що олігархи і зараз напряму фінансують партії, і не беруть участь у великій приватизації, бо все що мали вкрасти, вкрали вже. Цей закон порожній", - сказав Крулько.

Він додав, що законопроєкт "Батьківщини" полягає в тому, щоб "посилити антимонопольне законодавство, і щоб через механізм антимонопольного законодавства позбавляти олігархів впливу на ті чи інші сфери, і щоб олігархи несли відповідальність".

"І важливе, ми категорично проти того, щоб властиві функції на себе брав РНБО. РНБО не може бути правоохоронним органом, судовим органом, це орган, який займається питаннями національної безпеки і оборони", - сказав Крулько.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук додала, що буде ще цілий пакет законопроєктів для боротьби з олігархами.