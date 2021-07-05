51-летняя вокалистка No Doubt Гвен Стефани вышла замуж (видео) [ Редактировать ]
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51-летняя американская певица Гвен Стефани вышла замуж за 45-летнего канти-певца Блейка Шелтона. Об этом сообщает Page Six.
Скромная церемония прошла на ранчо Блейка в штате Оклахома, где специально для этого случая была построена часовня.
Гвен и Блейк познакомились в 2014 году на съемках телешоу по поиску вокальных талантов "Голос", куда оба были приглашены в качестве судей. На тот момент оба состояли в браке. Встречаться они начали в 2015 году, расставшись со своими супругами. В прошлом году, Шелтон сделал Гвен предложение и подарил кольцо за $500 тыс.
Солистка группы No Doubt Гвен Стефани состояла в браке с британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. Пара поженилась в 2002 году и рассталась в 2015-м. От него Гвен воспитывает трех сыновей - Кингстона (15 лент), Зума (12) и Аполло (7).
Блейка Шелтон, которого журнал People в 2017 году л назвал "самым сексуальным мужчиной из ныне живущих", был женат дважды.
Первой его супругой была Кейнетт Джерн. Они поженились в 2003 году и развелись три года спустя. В 2011 году Шелтон женился на певице Миранде Ламберт.
Ранее сообщалось, что разведенная Гвен Стефани поймала на свадьбе букет невесты.
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