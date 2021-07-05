Беларусь попросила Россию экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила слова певицы Анжелики Агурбаш о запросе на экстрадицию певицы из России. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале ведомства.
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Республики Беларусь. В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.
Против народной артистки Беларуси завели два уголовных дела - по ч. 3 ст. 130 ("разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 368 ("публичное оскорбление президента"). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
В прокуратуре заявили, что с августа 2020 года, певица размещала в сети сведения, "направленные на возбуждение социальной вражды и розни" против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и представителей власти.
Кроме того Агурбаш опубликовала в интернете "сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".
2 июля певица выложила на Youtube видеообращение, в котором сообщила о заведенных против нее уголовных делах, а также запросе на экстрадицию из России. Анжелики Агурбаш призвала белорусскую оппозициою объединиться, чтобы написать и принять новую Конституцию, провести выборы президента и парламента.
Артистка заявила, что Александр Лукашенко "запустил репрессивную машину", "захватил страну и людей", а правоохранители творят беззаконие.
51-летняя Анжелика Агурбаш является гражданкой Беларуси и уроженкой Минска. В 2005 году она представляла страну на Евровидении.
Напомним, что Литва объявит чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси.
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