Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила слова певицы Анжелики Агурбаш о запросе на экстрадицию певицы из России. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале ведомства.

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Республики Беларусь. В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Против народной артистки Беларуси завели два уголовных дела - по ч. 3 ст. 130 ("разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 368 ("публичное оскорбление президента"). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре заявили, что с августа 2020 года, певица размещала в сети сведения, "направленные на возбуждение социальной вражды и розни" против сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и представителей власти.

Кроме того Агурбаш опубликовала в интернете "сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений".

2 июля певица выложила на Youtube видеообращение, в котором сообщила о заведенных против нее уголовных делах, а также запросе на экстрадицию из России. Анжелики Агурбаш призвала белорусскую оппозициою объединиться, чтобы написать и принять новую Конституцию, провести выборы президента и парламента.

Артистка заявила, что Александр Лукашенко "запустил репрессивную машину", "захватил страну и людей", а правоохранители творят беззаконие.

51-летняя Анжелика Агурбаш является гражданкой Беларуси и уроженкой Минска. В 2005 году она представляла страну на Евровидении.

Напомним, что Литва объявит чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из Беларуси.