В Киеве резко "взлетели" показатели заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 101 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 214 625 инфицированных, при этом выздоровели 205 387 человек (86 - за минувшие сутки), также 5201 киевлянин умер (2 - за минувшие сутки). Также медики приняли решение о госпитализации 13 пациентов с COVID-19 и 9 - с пневмониями.
Отмечается, что среди заболевших:
- 59 женщин в возрасте от 19 до 86 лет;
- 40 мужчин, возрастом от 21 до 75 лет;
- 2 детей - 4 и 15 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (40 человек), Оболонском районе (20 случаев) и Подольском районе (12 пациентов).
Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 4 июля, зафиксировано 244 новых случаев коронавируса. Протестировали за сутки методом ПЦР - 9889 человек, методом ИФА - 1712 человек, экспресс-тестами - 5750 человек.
Кроме того, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.
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