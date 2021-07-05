В Киеве начал разрушаться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.

Об этом сообщается в Telegram патрульной полиции Киева.

Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

"Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

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