В Киеве начал рушиться еще один путепровод [ Редактировать ]
В Киеве начал разрушаться Берестейский путепровод. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.
Об этом сообщается в Telegram патрульной полиции Киева.
Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.
"Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.
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