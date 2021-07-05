Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор рассказал о том, что коронавирусная инфекция в большинстве случаев сопровождается головной болью. Об этом сообщает The Telegraph.

Он также отметил, что зачастую люди чувствуют только этот симптом, рассказав, как по головной боли распознать наличие инфекции в организме.

Ученый утверждает, что на головную боль жалуются две трети заболевших новыми штаммами коронавируса. При этом у 15% пациентов головная боль - единственный симптом данного заболевания.

Также он отметил, что большинство пациентов с диагнозом коронавирус испытывают умеренную или сильную боль, которую невозможно утолить анальгетиками. Боль идет с обеих сторон головы продолжительностью от трех до пяти дней. Она может быть пульсирующей, давящей или острой.

Кроме этого, британские ученые, описывая симптомы индийского штамма коронавируса "Дельта", который сейчас находится на пике распространения, говорят, что они очень похожи на обычную простуду. То есть, среди главных его симптомов - головная боль и боль в горле, а также насморк, чихание и кашель.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.