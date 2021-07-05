В городе Вышгород, который находится в Киевской области, мужчина открыл стрельбу возле здания городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Подозреваемый пришел к административному зданию и начал стрелять из пистолета. Правоохранители задержали стрелка и отправили в отделение, во время обыска у него, помимо огнестрельного оружия, изъяли предмет, похожий на меч.

Отмечается, что сотрудники полиции возбудили против фигуранта уголовное дело п статье за хулиганство. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.

Ранее мы писали, что на улице Самуила Кошки в Черкассах произошла стрельба из-за конфликта между двумя иностранцами. Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники полиции выясняют детали инцидента, проводится проверка на законность получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия.

Кроме того, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек. Предварительно известно, что в ресторане стреляли в молодых людей, один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.

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