П'ять років нерівності. Українські виробники закликають переглянути Угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. І тут Києву справді є про що поговорити з Брюсселем, - підтверджують в українському уряді.

Чому наші товари не поспішають викладати на полиці європейських магазинів? І як це можна змінити? Поцікавилася Олена Логінова.

Зоні вільної торгівлі з ЄС п'ять років. І за цей час наш експорт до Євросоюзу зріс майже вдвічі. Продаємо сільгосппродукцію, чорні метали, хімію, сировину і запчастини. Утім, експерти наголошують - не так все райдужно. Україна, по факту, у торгівлі з ЄС - має нерівні умови. Ми більше експортуємо сировину, а не готову продукцію. І від цього втрачаємо. Тож, фахівці, зауважують - зараз саме час переглянути умови угоди.

Дмитро Кисилевський, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку:

Вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом по факту немає. Є мізерні квоти на поставку української сільсько-господарської продукції до країн Євросоюзу, є субсидіювання Європейським Союзом своїх виробників м'ясної і молочної промисловості і вони вже наносять відверту шкоду українським аналогічним виробникам на нашому внутрішньому ринку. Євросоюз застосовує до України дуже жорстку систему торгівельних обмежень наприклад по металопродукції.

Квоти, мита, торговельні обмеження всі ці бар'єри створює Євросоюз. І їх стає дедалі більше, зазначають українські виробники. І наводять дані свого дослідження.

Дмитро Олійник, голова ради Федерації роботодавців України:

Об'єми торгівлі з Європейським Союзом зросли - виразі. Але в структурі експорту нажаль ми програли. Ми туди поставляємо сировину як правило сільгоспвиробництва, або руду метал, соняшникову олію. В Україну ми закупляємо високотехнологічну продукцію і питання в тому що в цій продукції якраз і знаходяться робочі місця тому ми будемо вимагати від уряду і добре що комітет Верховної ради цю позицію нашу почувши маємо захищати національно-економічні інтереси ми маємо говорити про те, щоб квоти пішли в минуле, раз зона вільної торгівлі, значить має бути вільна торгівля.

А ще треба, наголошують у федерації роботодавців, захистити українського виробника. Оскільки Україна відкрила для іноземців свої ринки, наші промисловці неспроможні витримати таку конкуренцію. Імпорт з ЄС на рівні 40 відсотків у той час, коли в ЄС, аналогічний показник, лише 5-8 процентів.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Границы Украины для товаров из ЕС и из Евроазиатского союза открыты. А экспорт из Украины в те регионы закрыт. Соответственно украинский производитель находится в неравных условиях доступа на рынок ЕС, чем Европейский производитель на рынок Украины. Вот это и есть ключевой вопрос защиты национального производителя.

В Уряді ж запевняють, при перегляді умов Угоди про Асоціацію з ЄС - наполягатимуть на впровадженні промислового безвізу.

Тарас Качка, заступник міністра економіки України, торговий представник України:

На сьогоднішній день це буде стосуватися всього механічного, немеханічного обладнання яке і машинобудування в Україні. Це буде такий знак якості що воно Європейської якості і це збільшує привабливість української продукція на ринку Європейського Союзу.

І навіть якщо умови переглянуть, з вигодою для України, на їх реалізацію піде не один рік, попереджають експерти. І бажано, аби на цей час українського виробника підтримала держава.