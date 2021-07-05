В Мексике на стадионе произошла стрельба, в результате которой погибли и получили огнестрельные ранения различной тяжести посетители. Об этом пишет издание Silla Rota.

Инцидент произошел во время любительской футбольной встречи в городе Куэрнавак, который находится в штате Морелос. Вооруженные бандиты вошли на футбольное поле во время игры и открыла огонь по трибунам, после чего скрылась на автомобиле и двух мотоциклах.

Отмечается, что медики, которые прибыли на место трагедии, констатировали смерть 4 человек, а также в медучреждения с ранениями были доставлены 3 человека. Известно, что район места преступления является самым преступным в городе.

Читайте также, в центре немецкого города Эспелькамп, который находится на западе страны, неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по жителям одного из домов. На месте совершения убийства работают эксперты и экстренные службы.

Кроме того, в американском городе Арвада, который находится в штате Колорадо, мужчина, в результате стрельбы, убил сотрудника полиции. Полиция также осмотрела один автомобиль на месте происшествия на возможное наличие взрывчатки.

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