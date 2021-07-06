NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon на Землю [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA сообщило, что переносит дату отстыковки грузового корабля Dragon от МКС и возвращения его на Землю. Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий.
Об этом сообщает в Twitter NASA.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с МКС 7 июля. Он доставит на Землю результаты исследований МКС - от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен.
В предыдущем сообщении агентства указывалось, что отстыковка грузового корабля Dragon от МКС планировалась на 6 июля.
Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий в районе приземления аппарата.
Ранее мы писали, что SpaceX запустила к МКС грузовой корабль. Через 12 минут после запуска корабль отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9, Он должен был в автоматическом режиме долететь до Станции и состыковаться с ней.
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