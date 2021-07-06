На территории Украины из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт в пяти областях. Такой информацией поделились в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 вторника, 6 июля, в связи с осложнением погодных условий в стране, системы защиты ЛЭП автоматически отключили электроэнергию в Черкасской области (16 населенных пунктов), Кировоградской области - 8 населенных пунктов, Донецкой области - 7, Николаевской области - 7 и Днепропетровской области - 3.

Отмечается, что для полного восстановления электроснабжения были задействованы аварийные ремонтные бригады. В Украине наблюдались порывы ветра, сильный дождь и грозы.

Читайте также, в Одесской области 100 населенных пунктов остались без света в связи с аварией на Молдавской государственной районной атомной электростанции. В настоящее время проходят работы по устранению неисправностей и возобновлению электроснабжения пострадавшим домохозяйствам.

Кроме того, на территории Украины в связи с непогодой было обесточено 109 населенных пунктов в 6 регионах страны. Такая ситуация возникла в связи с сильными ливнями, из-за осложнения погодных условий системы защиты ЛЭП в аварийном режиме отключили подачу электроэнергии в пострадавших регионах.

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